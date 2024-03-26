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Полковника Олександра Шибирина призначили новим начальником Чернігівського обласного ТЦК та СП
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Полковника Олександра Шибирина призначили новим начальником Чернігівського обласного ТЦК та СП

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ТЦК та СП в Чернігові має нового очільника
Новий очільник Чернігівського обласного ТЦК та СП — Олександр Шибирин. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Новим начальником Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили полковника Олександра Шибирина.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП з посиланням на наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

За інформацією центру, Олександр Шибирин народився 31 грудня 1977 року в Чернігові у родині військовослужбовця. У 1996 році закінчив Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, а у 2000 році — Одеський інститут Сухопутних військ ЗСУ. Військову службу розпочав на посаді командира роти одного з підрозділів ЗСУ. Надалі проходив службу в навчальному центрі "Партнерство заради миру" на різних посадах.

За сприянням британських радників у Центральній та Східній Європі Олександр Шибирин проходив навчання на курсах підготовки інструкторів у Чехії, а вже у 2004 році виконував завдання у складі підрозділу цивільно-військового співробітництва в Іраку.

З жовтня 2013 року чоловіка направили до Афганістану для проходження служби на посаді старшого офіцера групи військової допомоги, а через певний час — у Центр оперативних стандартів і методики підготовки ЗСУ.

З початком російсько-української війни у 2014 році долучився до захисту Батьківщини та брав безпосередню участь у бойових діях на сході України.

"З першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України Олександр Віталійович став на оборону рідної Чернігівщини, а після її звільнення від росіян його призначили на посаду командира тактичної групи "Мена", де під його керівництвом здійснювалися заходи щодо забезпечення обороноздатності Новгород-Сіверського та Корюківського районів", — йдеться у повідомленні.

Указом Президента України №360/2022 від 23 травня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі полковника Олександра Шибирина нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО ухвалила рішення звільнити всіх начальників обласних ТЦК та СП. В тому числі звільнили й колишнього очільника Чернігівського обласного ТЦК та СП Олега Гончарука.

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