Мешканцям Київщини виплачують грошову допомогу від ООН. Хто може отримати

На Київщині діє програма додаткової грошової допомоги для незахищених верств населення від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Йдеться про фінансову підтримку людей з інвалідністю.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

За умовами програми, право на отримання грошової допомоги мають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які:

одержують державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3250 грн на місяць;

проживають на території України, окрім територій, окупованих Росією;

не отримують допомоги для ВПО (крім тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій згідно з наказом №309 Міністерства реінтеграції) та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.

Розмір допомоги від ООН становить різницю між вже отримуваними соцвиплатами та сумою у 3250 грн. Тобто, наприклад, якщо людина отримує соцдопомогу у розмірі 2500 грн, то розмір додаткової грошової підтримки становитиме 750 грн.

Pеєстрація на отримання виплат від ООН не потрібна. Громадян, які відповідають критеріям програми, обирають із бази даних отримувачів державної соціальної допомоги.

Як повідомили в КОВА, у лютому 2024 року понад 17,1 тисяч жителів області, які відповідають умовам програми і отримують соціальні виплати через банки, отримали перші виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН на загальну суму майже 30 млн гривень.

Майже тисяча людей, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", почнуть отримувати виплати найближчим часом.