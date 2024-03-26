Волинський апеляційний суд скасував вирок Любомльського районного суду, яким уродженця села Скиби Ковельського району за ухилення від призову за мобілізацією в листопаді 2023-го звільнили від трьох років за ґратами під дворічний іспитовий строк.

Як сказано у вироку апеляційного суду від 21 березня 2024-го, попередня міра покарання була надмірно м'якою, тому обрали нову.

Що відомо про справу з відмовою від повістки

Волинянин перебував на обліку як військовозобов'язаний. Його визнали придатним до проходження військової служби. 1 травня 2023 року у присутності свідків він відмовився отримувати повістку про призов під час мобілізації.

Чоловіка усно повідомили про те, що 2 травня він має прибути в пункт збору для відправки у військову частину для проходження служби. Цього дня чоловік у пункт збору не з'явився. Правових підстав не отриманні відстрочки волинянин не мав.

З вироком Любомльського райсуду прокурор не погодився та подав апеляційну скаргу. На думку прокурора, суд першої інстанції обрав надмірно м'яку міру покарання. Волинський апеляційний суд оголосив новий вирок для волинянина, а саме: один рік обмеження волі.

Довідково: Обмеження волі — це тримання засудженого в установі відкритого типу. Засуджені можуть користування власним одягом, телефоном, грошима, мають необмежений доступ до спілкування з рідними при дотриманні певних умов можливий дозвіл на виїзд за межі виправного центру. Повної ізоляції від суспільства не відбувається.

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