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"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": на Запоріжжі боєць за місяць переніс 12 операцій
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"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": на Запоріжжі боєць за місяць переніс 12 операцій

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Владислав Фараон — військовослужбовець родом із Чернігова. Отримав вогнепальне поранення, захищаючи Донецький напрямок. Аби врятувати його життя, військові хірурги на Запоріжжі провели йому 12 операцій впродовж місяця.

Історію українського військового дізнавалися кореспонденти Суспільного.

"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": бійцю внаслідок поранення провели 12 операцій за місяць на Запоріжжі
Владислав Фараон, боєць із Чернігова, який нині лікується у Запорізькій області. Суспільне Запоріжжя

Владислав Фараон під час повномасштабної війни захищав Донецький напрямок. Саме там, на Донеччині, отримав осколкові поранення, через що дістав травм живота, тазу та ноги:

"Прилетіло дуже поруч, десь в метрах трьох, напевно. Нас побачили з дронів і почали обстріл, не дали нам дійти до позицій. Був в свідомості. Через прильоти разом з побратимами ховалися в одній ямці... Одна на двох була”.
"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": бійцю внаслідок поранення провели 12 операцій за місяць на Запоріжжі
Владислав Фараон під час військової служби. Фото: особистий архів Владислава Фараона

Під час евакуації дуже допомогали побратими, зізнався Владислав:

Фото: особистий архів Владислава Фараона
Мені хлопці казали: "Ми що даремно тебе чотири кілометри тягнули?!... Давай тримайся!”
Владислав Фараон

До стабілізаційного пункту в Запорізькій області Владислав потрапив у важкому стані, розповів військовий лікар Олександр Шепелєв. Тут, бійцю провели першу операцію:

"За допомогою ультразвукової діагностики в нього була виявлена наявність рідини в черевній порожнині, що свідчила, що є ушкодження внутрішньочеревних органів і є внутрішньочеревна кровотеча".
"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": бійцю внаслідок поранення провели 12 операцій за місяць на Запоріжжі
Олександр Шепелєв, запорізький військовий лікар. Суспільне Запоріжжя

Після цього Владислава доставили до запорізького військового шпиталя, де провели ще одинадцять операцій, розповів лікар Юрій Міхеєв:

"Це були осколки і сучасна тактика допомоги при хірургічних пораненнях вона включає етапне лікування, тобто коли проводиться не одна операція і коли лікування всіх пошкоджень за один раз, а так званий Damage Control, коли, щоб зберегти життя проводиться декілька операцій. Наразі він стабільний середньої важкості. Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо".
"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": бійцю внаслідок поранення провели 12 операцій за місяць на Запоріжжі
Юрій Міхеєв, запорізький військовий лікар. Суспільне Запоріжжя

Нині Владислав перебуває у шпиталі та готується до виписки — вже може майже все їсти та намагається потроху рухатися. Втім за кілька місяців йому знову буде необхідна операція — на кишківнику. Після відновлення чоловік зможе продовжити службу.

Вдома, у Чернігові, на бійця чекає дружина та двоє дітей: 13-річна Дарина та 12-річний Іван:

"Я їм сказав, що на два дні заступаю, що не буду на зв'язку, а подзвонив на наступний, то вже здогадалися, що щось не так, але я кажу, що все нормально, цілий, живий, розмовляю ж, руки, ноги на місці, а все інші загоїться, відросте", — розповів Владислав.
"Завдяки таким хлопцям ми і перемагаємо": бійцю внаслідок поранення провели 12 операцій за місяць на Запоріжжі
Владислав Фараон під час лікування у Запорізькій області. Суспільне Запоріжжя

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