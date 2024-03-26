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В окупованій Феодосії чоловік збив на смерть пішохода
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В окупованій Феодосії чоловік збив на смерть пішохода

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Авто, яке збило пішохода на трасі у Феодосії, окупований Крим
Авто, яке збило пішохода на трасі у Феодосії, окупований Крим. Фото: Telegram/окупаційна прокуратура Криму

У Феодосії окупованого Криму водій "ВАЗ-21099" збив пішохода. У результаті дорожньо-транспортної пригоди останній помер від отриманих травм.

Про це повідомила окупаційна прокуратура Криму 26 березня на своєму каналі у Telegram.

За даними слідства, водій "ВАЗ-21099" рухався трасою "Таврида — Приморський — Берегове — Феодосія" ввечері. Чоловік не пропустив пішохода, який перетинав проїжджу частину у той час, та збив його.

"Із затвердженим обвинувальним висновком кримінальну справу направлено до (окупаційного — ред.) Феодосійського міського суду", — йдеться у повідомленні.

Через окупацію півострова редакція Суспільне Крим не має доступу до перевірки цих даних на достовірність.

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