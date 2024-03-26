На Вінниччині з незаконного комерційного користування повернули ділянки, на яких розташоване Дмитренківське водосховище.

Підприємство використовувало їх для ведення рибогосподарської діяльності без належного оформлення права користування та сплати орендної плати до місцевого бюджету. Про це йдеться на Facebook-сторінці Вінницької ОВА.

"В рамках діяльності обласної робочої групи "Прозорість та підзвітність" за сприяння Гайсинської окружної прокуратури виконано рішення Господарського суду Вінницької області, постановлене за позовом прокуратури, про зобов’язання приватного підприємства повернути Гайсинській міській територіальній громаді земельні ділянки водного фонду загальною площею 488 га вартістю 2,7 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

На виконання судового рішення земельні ділянки повернуто Гайсинській міській раді.