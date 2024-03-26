НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Вінниччині громаді повернули водосховище, яким незаконно користувалося підприємство
довкілляСудРегіони

На Вінниччині громаді повернули водосховище, яким незаконно користувалося підприємство

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дмитренківське водосховище на Вінниччині
Дмитренківське водосховище на Вінниччині . Фото: Вінницька ОВА

На Вінниччині з незаконного комерційного користування повернули ділянки, на яких розташоване Дмитренківське водосховище.

Підприємство використовувало їх для ведення рибогосподарської діяльності без належного оформлення права користування та сплати орендної плати до місцевого бюджету. Про це йдеться на Facebook-сторінці Вінницької ОВА.

"В рамках діяльності обласної робочої групи "Прозорість та підзвітність" за сприяння Гайсинської окружної прокуратури виконано рішення Господарського суду Вінницької області, постановлене за позовом прокуратури, про зобов’язання приватного підприємства повернути Гайсинській міській територіальній громаді земельні ділянки водного фонду загальною площею 488 га вартістю 2,7 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

На виконання судового рішення земельні ділянки повернуто Гайсинській міській раді.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
квак, нічна чапля
На Одещині волонтери врятували перелітного птаха
Насіння і розсада Луцьк
Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни на ринку
Риба, яку незаконно ловив чоловік
На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу
Ліс, кримінал, поліція, Дніпро
Вирубали дерев на майже 300 тисяч гривень. На Дніпропетровщині затримали трьох "чорних" лісорубів
На початок