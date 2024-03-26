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Ситуація на Бахмутському напрямку досить складна, Костянтинівка у небезпеці — речник 26 бригади
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Ситуація на Бахмутському напрямку досить складна, Костянтинівка у небезпеці — речник 26 бригади

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ЗСУ, Бахмут, лінія оборни
Українські військові. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на Бахмутському напрямку залишаться складною, Часів Яр є головною ціллю окупантів і через це Костянтинівка перебуває у небезпеці.

Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація досить складна. І була складна, і залишається складною. Ворог не полишається спроб штурмувати, де тільки можна, він шукає просто слабке місце. Ну і звичайно основні його зусилля — це населений пункт Богданівське, Іванівське та околиці. Також значні бої тривають поблизу Кліщіївки та Андріївки", — повідомив Олег Калашніков.

На Бахмутському напрямку артилерія працює майже цілодобово, відпрацьовують і по цілях, по окремих квадратах, випалюючи артилерію ділянку за ділянкою.

"В цьому напрямку відбуваються вже давно штурмові дії, саме Часів Яр і є у них головною ціллю, на цій ділянці фронту. Костянтинівка також, можемо вже потрохи казати, що теж перебуває у небезпеці", — розповів Олег Калашніков.

Речник вважає, що окупанти не будуть полишати спроб просунутись далі в напрямку Часів Яру, а згодом і далі.

"Однак сказати, що він може мати якісь значні успіхи, я б цього не сказав", — заявив Калашніков.

Також за його словами, березень 2024 року може стати рекордним, за кількість використання авіаційних бомб з боку армії РФ. Разом з цим окупанти збільшують їх вибухову силу. Якщо раніше окупанти скидали на позиції ЗСУ переважно 250 кілограмові бомби, то зараз застосовують 500 кілограмові.

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