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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом
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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом

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У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом
Прощання з Віталієм Петахом. Село Страбичово, Мукачівський район, 26.03.2024. Фото: Мукачівська міська рада/Facebook

У селі Страбичово Мукачівського району 26-го березня попрощалися з полеглим захисником 46-річним Віталієм Петахом.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

Чин похорону відбувся у храмі святого Димитрія Солунського. Попрощатися з полеглим прийшли рідні, друзі, колеги та побратими.

Військовослужбовець захищав Україну в складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув 17 березня 2024 року, додали у міськраді.

У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом
Прощання з Віталієм Петахом. Село Страбичово, Мукачівський район, 26.03.2024. Фото: Мукачівська міська рада/Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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