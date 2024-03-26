На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом

У селі Страбичово Мукачівського району 26-го березня попрощалися з полеглим захисником 46-річним Віталієм Петахом.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
Чин похорону відбувся у храмі святого Димитрія Солунського. Попрощатися з полеглим прийшли рідні, друзі, колеги та побратими.
Військовослужбовець захищав Україну в складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув 17 березня 2024 року, додали у міськраді.
Прощання з Віталієм Петахом. Село Страбичово, Мукачівський район, 26.03.2024. Фото: Мукачівська міська рада/Facebook
Вічна та світла пам'ять Герою!
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