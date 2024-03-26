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У Миколаєві на місці падіння уламків дрону ліквідовують наслідки атаки РФ
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У Миколаєві на місці падіння уламків дрону ліквідовують наслідки атаки РФ

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Будинок, руйнування, атака, дрон
Зруйнований уламками дрону будинок. Миколаїв, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

У Миколаєві тривають роботи з ліквідації наслідків дронової атаки 25 березня. Через падіння уламків збитого безпілотника типу "Shahed-131/136" в одному з мікрорайонів міста зруйновано три будинки, пошкоджено дахи та вікна в 47 житлових будинках.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді

За інформацією радника Миколаївського міського голови Олександра Герасимені, станом на 26 березня на місці, куди впали уламки, працюють міські комунальні служби та рятувальники.

"Наразі комунальне підприємство "Пілот" продовжує облаштування віконних отворів OSB-плитами, накриття брезентом дахів будинків, щоб попередити замикання. Бійці 10 взводу аварійно-рятувального загону ДСНС України сумісно зі співробітниками Комунального підприємтва "Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва" будуть виконувати роботи з руйнування фронтону одного з будинків, який має загрозу для мешканців через можливий обвал", — розповів радник міського голови.

Пошкоджений внаслідок атаки дах, вибиті вікна у будинку, 25 березня 2024 року
Пошкоджений внаслідок атаки дах, вибиті вікна у будинку, 25 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Уночі 25 березня уламки збитого російського безпілотника впали на територію приватного сектору, спричинивши займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Поранень зазнали одинадцять людей.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що електрику через атаку не вимикали.

"У нас світло не вимикали. Росіяни вдарили по приватним будинкам, дві людини в лікарні, дев'ятьом надали допомогу рятувальники на місці. Одна людина — дідусь 1938 року народження, дочекався нападу "шахедами" на свою будівлю. Це приватний сектор, не зрозуміло, що вони там шукали", — сказав очільник ОВА.

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