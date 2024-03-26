Директорку Київського інституту водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного підозрюють в отриманні хабара. За даними правоохоронців, керівниця вишу обіцяла оформити моряку диплом про підвищення кваліфікації без іспитів і відвідування навчання.
Про це інформує Київська міська прокуратура, а також поліція Києва у Facebook.
За даними слідства, очільниця Київського інституту водного транспорту пообіцяла видати диплом про завершення курсів судноводіїв одному з моряків, який нині перебуває в рейсі на судні в Індонезії.
Його мали "заднім числом" включити до списку учасників курсів з підвищення кваліфікації. Навчання стартувало в лютому 2023 року. Але моряку обіцяли оформити диплом без відвідування інституту і складання іспитів. Документ дозволив би чоловікові зайняти вищу посаду.
Як стверджують правоохоронці, за "послугу" моряк мав офіційно оплатити вартість навчання у виші — 20 000 грн, а також передати 500 доларів США особисто директорці. Під час отримання грошей 56-річну жінку затримали в її кабінеті слідчі Нацполіції.
Посадовиці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави Кримінального кодексу України.
Нині вирішується питання щодо відсторонення директорки від займаної посади. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Що відомо про інші випадки хабарництва в Києві
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