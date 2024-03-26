НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Диплом моряка за 500 дол. без навчання: директорку столичного вишу підозрюють у хабарництві
КОРУПЦІЯОСВІТАПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАРегіони

Диплом моряка за 500 дол. без навчання: директорку столичного вишу підозрюють у хабарництві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
500 дол. за диплом: директорку Київського інституту водного транспорту затримали на хабарі
Директорку Київського інституту водного транспорту підозрюють у зловживанні впливом, Київ, 26 березня 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

Директорку Київського інституту водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного підозрюють в отриманні хабара. За даними правоохоронців, керівниця вишу обіцяла оформити моряку диплом про підвищення кваліфікації без іспитів і відвідування навчання.

Про це інформує Київська міська прокуратура, а також поліція Києва у Facebook.

За даними слідства, очільниця Київського інституту водного транспорту пообіцяла видати диплом про завершення курсів судноводіїв одному з моряків, який нині перебуває в рейсі на судні в Індонезії.

Його мали "заднім числом" включити до списку учасників курсів з підвищення кваліфікації. Навчання стартувало в лютому 2023 року. Але моряку обіцяли оформити диплом без відвідування інституту і складання іспитів. Документ дозволив би чоловікові зайняти вищу посаду.

Як стверджують правоохоронці, за "послугу" моряк мав офіційно оплатити вартість навчання у виші — 20 000 грн, а також передати 500 доларів США особисто директорці. Під час отримання грошей 56-річну жінку затримали в її кабінеті слідчі Нацполіції.

Диплом моряка за 500 дол. без навчання: директорку столичного вишу підозрюють у хабарництві
Поліція проводить слідчі дії в кабінеті директорки Київського інституту водного транспорту, Київ, 26 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави Кримінального кодексу України.

Диплом моряка за 500 дол. без навчання: директорку столичного вишу підозрюють у хабарництві
Кошти неправомірної вигоди, які виявили в підозрюваної, Київ, 26 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Нині вирішується питання щодо відсторонення директорки від займаної посади. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про інші випадки хабарництва в Києві

У Києві викрили незаконну схему видачі водійських посвідчень. За грошову винагороду права оформлювали попри відсутність у громадян навичок водіння.

Також у столиці затримали інженера "Київводоканалу", який вимагав 140 тисяч гривень від власника автомийки в Голосіївському районі.

Столичні прокурори відкрили провадження щодо посадовиці комунального підприємства в Деснянському районі Києва. Її підозрюють у вимаганні грошей з благодійної організації за оренду комунального приміщення.

Прокуратура повідомила про підозру 47-річному доглядачу Жулянського кладовища. Його звинувачують у тому, що він вимагав гроші за виділення та облаштування місця для поховання.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник
На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
ЗАтримання
У Сумах затримали директора лікарні та депутата облради, які пропонували начальнику МВА хабар у 100 тис. доларів
Павло Кириленко АМКУ Антимонопольний комітет України
Голова АМКУ Кириленко надасть усе необхідне у справі, яку відкрили після журналістського розслідування
Затримання Лисенка
Правоохоронці завершили слідство у справі про хабарництво міського голови Сум та директора департаменту інфраструктури
На початок