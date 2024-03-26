Директорку Київського інституту водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного підозрюють в отриманні хабара. За даними правоохоронців, керівниця вишу обіцяла оформити моряку диплом про підвищення кваліфікації без іспитів і відвідування навчання.

Про це інформує Київська міська прокуратура, а також поліція Києва у Facebook.

За даними слідства, очільниця Київського інституту водного транспорту пообіцяла видати диплом про завершення курсів судноводіїв одному з моряків, який нині перебуває в рейсі на судні в Індонезії.

Його мали "заднім числом" включити до списку учасників курсів з підвищення кваліфікації. Навчання стартувало в лютому 2023 року. Але моряку обіцяли оформити диплом без відвідування інституту і складання іспитів. Документ дозволив би чоловікові зайняти вищу посаду.

Як стверджують правоохоронці, за "послугу" моряк мав офіційно оплатити вартість навчання у виші — 20 000 грн, а також передати 500 доларів США особисто директорці. Під час отримання грошей 56-річну жінку затримали в її кабінеті слідчі Нацполіції.

Поліція проводить слідчі дії в кабінеті директорки Київського інституту водного транспорту, Київ, 26 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Кошти неправомірної вигоди, які виявили в підозрюваної, Київ, 26 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Нині вирішується питання щодо відсторонення директорки від займаної посади. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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