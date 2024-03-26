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Третина від загальної кількості евакуйованих: майже 800 жителів Чернігівщини виїхали з прикордоння у 2024 році
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Третина від загальної кількості евакуйованих: майже 800 жителів Чернігівщини виїхали з прикордоння у 2024 році

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Евакуація з прикордоння Чернігівщини
Евакуація з прикордоння Чернігівщини. Поліція Чернігівської області

За три місяці 2024 року з прикордоння Чернігівщини евакуювалися близько 800 місцевих жителів. З початку повномасштабного вторгнення свої домівки на прикордонні покинули понад три тисячі людей.

Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Під загрозою обстрілів знаходяться населені пункти у 20-кілометровій зоні. Там наразі залишається більше 15 тисяч жителів. Динаміка евакуації незначна: люди після сильних обстрілів залишають домівки, але за кілька днів повертаються", — повідомив Чаус.

Щодо житла для відселення, то за словами начальника Чернігівської ОВА, районні військові адміністрації спільно з громадами мають спільно напрацьований, так званий «банк житла», куди можна заселяти людей.

"Це будинки у різному стані (але всі придатні до проживання) та на різних умовах (безкоштовне проживання, оренда). Більше того, деякі громади готові купувати будинки для багатодітних родин. Є можливість попередньо оглянути запропоноване житло".

Якщо жителі прикордоння мають бажання тимчасово покинути зону інтенсивних обстрілів, то їм варто звернутися до старости, голови громади чи начальника РВА та обговорити потреби та можливості щодо транспорту та місця проживання.

"Наразі нема примусової евакуації — є переконливе прохання переїхати у безпечніше місце", — розповів Чаус.

Нагадаємо, у Новгород-Сіверському районі з чотирьох сіл на кордоні з Росією виїхали всі люди. Мова йде про Леонівку, Мурав'ї, Красний Хутір, Бучки. Про це у січні 2024 року на брифінгу повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

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