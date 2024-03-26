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Україна судитиме "депутата"-колаборанта окупаційного кримського парламенту
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Україна судитиме "депутата"-колаборанта окупаційного кримського парламенту

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Прокуратура АР Крим та м. Севастополя
Прокуратура АР Крим та м. Севастополя. Прокуратура АРК

До суду передали обвинувальний акт стосовно "депутата" окупаційного кримського парламенту, який був "обраний" після 2014 року. Його дії кваліфікували як колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 6 ст 111-1, ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

За даними відомства, чоловік після окупації півострова став "депутатом Державної Ради Республіки Крим", а з 2021-го — "заступником голови Комітету по народній дипломатії та міжнаціональних відносинах".

Протягом 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, він публічно підтримував війну проти України на пропагандистських телеканалах "Міллет" та "Крим 24". "Депутат" заперечував російську агресію, називав це "вимушеними заходами", "піклуванням про мирних жителів" та "порятунком українського народу".

Крім того, обвинувачений публічно виправдовував окупаційну владу півострова, їхні дії, чим створював у суспільстві хибне сприйняття їхньої "легітимності". Також він запевняв аудиторію в "єдності" етнічних спільнот Криму та РФ, наголошував на необхідності встановлення "історичної справедливості" та казав про "належність Росії" тимчасово захоплених південно-східних українських територій.

"У своїх виступах "депутат" також інформував про особисту участь у заходах "загальноросійського значення" на території півострова, спрямованих на посилення традицій та культури держави-агресора, а також "виховання готовності стати на захист своєї Вітчизни", — йдеться у повідомленні.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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