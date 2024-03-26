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Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів
КАБМІНПолітика

Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

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Засідання Кабінету міністрів
Засідання Кабінету міністрів. Фото: пресслужба КМУ

Кабінет міністрів України призначив Артура Добросердова на посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін також призначив кількох заступників міністрів:

  • Приходька Руслана Вікторовича заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Фархадова Фархада Габіловича заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
  • Нікітенка Олексія Володимировича заступником міністра молоді та спорту України;
  • Рясну Вікторію Олександрівну заступницею міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

Також міністри погодили призначення Антона Шалигайла заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, уряд звільнив:

  • Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
  • Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника голови Держагентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено також звільнення Наталії Кучми з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Раніше Уповноваженим з питань зниклих безвісти був Олег Котенко.

10 серпня 2023 року Котенко повідомив, що уряд схвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

11 серпня у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій заявили, що інформація про нібито ліквідацію посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин не відповідає дійсності. Там розповіли, що 10 серпня відбулася міжвідомча нарада, під час якої розглядалось питання про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

13 вересня стало відомо, що Котенко йде у відставку. в Офісі Уповноваженого пояснили, що 12 вересня на засіданні Кабінету міністрів були внесені зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що відомо про Артура Добросердова

Добросердов народився у Вінницькій області та закінчив Одеську національну юридичну академію, пише Вінниця.info.

З 2010 по 2013 роки працював заступником прокурора Вінниці. У 2013-2014 роках обіймав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області.

З 2014 по 2015 роки був начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Вінницької області.

У липні 2015 року був призначений начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами прокуратури Вінницької області.

З січня 2016 року був заступником прокурора Одеської області.

У 2021 році був начальником Південного міжрегіонального територіального управління АРМА. А також тимчасовим виконувачем обов'язків заступника начальника ГСУ – начальника управління організації досудового розслідування у Нацполіції.

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