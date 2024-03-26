Держекоінспекція виявила потенційне забруднення ґрунтів на території міста Запоріжжя внаслідок російської масованої ракетної атаки 22 березня 2024 року.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.

Інспектори Держекоінспекції на місці влучання внаслідок російського обстрілу в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Зазначається, що внаслідок масованого ракетного обстрілу армією РФ 22 березня по території Запоріжжя інспектори Держекоінспекції зафіксували потенційне забруднення ґрунтів на площі понад 140 кв.м:

"Фахівцями Інспекції відібрані проби з метою проведення лабораторного дослідження", — йдеться у повідомленні.

Місце влучання внаслідок російського обстрілу в Запоріжжі 22 березня 2024 року. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Результати лабораторного дослідження екоінспектори передадуть правоохоронцям та Оперативному штабу при Державній екологічній інспекції України.

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