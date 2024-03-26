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Онук переховувався два дні: в поліції розповіли подробиці вбивства 94-річної волинянки
ВБИВСТВОРегіони

Онук переховувався два дні: в поліції розповіли подробиці вбивства 94-річної волинянки

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У Нововолинську онук вбив 94-річну пенсіонерку
Слідчі дії на вулиці Стуса у Нововолинську, де виявили тіло пенсіонерки, 25 березня 2024. Інтернет-видання "БУГ"

27-річному волинянину, якого затримали через вбивство пенсіонерки у Нововолинську, оголосили підозру і обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Як повідомили в Нацполіції області, після вбивства онук вбитої пенсіонерки переховувався від правоохоронців два дні.

Що відомо про вбивство пенсіонерки у Нововолинську

Зранку 25 березня тіло літньої жінки перехожі знайшли на смітнику на вулиці Василя Стуса у Нововолинську. Труп направили на судово-медичну експертизу.

За декілька годин за підозрою у вбивстві бабусі затримали 27-річного онука жінки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Нові подробиці вбивства

Судмедексперти встановили, що смерть жінки настала 23 березня через травму голови, яку завдали тупим предметом.

Після проведення слідчих дій оперативники розпочали пошуки онука. Затримали його 25 березня, за декілька годин після виявлення тіла. В поліції кажуть: що онук на ґрунті особистої неприязні накинувся на жінку та завдав їй смертельних поранень. Тіло пенсіонерки згодом виніс до смітників, де його і виявили через два дні, а сам зник з помешкання та переховувався.

У разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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