НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Волонтерка привезла до Тернополя цуценя з Донеччини
ВОЛОНТЕРИЗСУТВАРИНИРегіони

Волонтерка привезла до Тернополя цуценя з Донеччини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Тернопільська волонтерка Ольга Коновал приїхала з Донеччини до Тернополя з собакою Бубликом. Йому приблизно 2 місяці. Цуценя хоче забрати собі тернополянка Катерина, вона працює в бібліотеці і неодноразово допомагала підрозділу чоловіка Ольги.

"Бублик приїхав в нову сім’ю. Він переселенець з Донецької області. Я боялася, як він дорогу перенесе. На всіх блокпостах він збирав всі овації. Всі питали: "Куди його везу? Я говорила, що це план "евакуація", — говорить Ольга Коновал.

Волонтерка Ольга Коновал привезла пса з Донеччини, Тернопіль, 25 березня, 2024
Волонтерка Ольга Коновал і пес Бублик. Фото: Суспільне Тернопіль

Волонтерка Ольга Коновал до Тернополя з Донеччини привезла собаку, про якого турбувалися військові.

Ольга Коновал і пес Бублик, Тернопіль, 25 березень, 2024
Волонтерка Ольга Коновал. Фото: Суспільне Тернопіль

Цуценяті Бублику приблизно 2 місяці. Ольга каже, що на позиціях лишилось ще 9 щенят. Їх знайшли в деокупованому місті.

"Мама їхня приходила до нас, брала їжу і я не знала, що є щенята, але вона брала їжу і кудись несла. Потім хлопці розповіли, що в неї там собаченята. За декілька днів в результаті привела нам десять. Він був найменший, у два рази менший за всіх".

Собаченята на Донеччині, Тернопіль, 25 березня, 2024
На позиціях лишилось ще 9 щенят. Фото: Ольга Коновал

Ольга говорить, захисники дуже полюбили цуценят, особливо Бублика.

"Він дуже активний, дуже грайливий, розумний і добрий. Йому головне, щоб хтось був, до ноги притулитися і на ручки проситься постійно, приносить палку, має свої іграшки улюблені.Вони приходять додому і в першу чергу кричать: "Де Бублик?". Навіть, коли він щось наробив заборонене, вони одразу його беруть на руки, щоб гратися. Деколи можу зайти на кухню, хтось говорить по телефону, а Бублик на руках, гладять його. Тварини – це таке заспокійливе. Коли вони такі добрі, ніжні і гарні тварини. Він дуже милий".

Бійці ЗСУ із собакою Бубликом, Тернопіль, 25 березня, 2024
Бійці із Бубликом. Фото: Ольга Коновал

Волонтерка розповідає, вперше займалася пошуком господарів для тварини. Написала пост в соцмережах про Бублика і зняла відео. На публікацію відгукнулася тернополянка Катя.

"Написала наша подруга, Катя, яка працює в бібліотеці. Вони нам допомагають постійно, в них приватний будинок, дитина, яка дуже чекає. Вони дуже чекають, тиждень мені скидають відео, як вони чекають, яку вони купили будку, купили лежанку, все для нього, він попав в хороші руки", — розповіла Ольга Коновал.

Сім'я, яка взяла Бублика, Тернопіль, 25 березень, 2024
Сім'я, яка взяла Бублика. Фото: Ольга Коновал

За словами Ольги, в прифронтових селах є багато залишених тварин.

"Хлопці в Серебрянському лісі стояли, в мене там були голубоокі породисті коти. Люди залишають, я розумію, що від безвиході. Але голодні вони не бувають. Хлопці годують, завжди самі не з’їдять, а тварин нагодують. Дуже шкода, що тварини стають контужені від вибухів. Вони дуже бояться, налякані, сумують. В нас там є кицька в Лимані, яка сидить на руїнах будинку постійно. Вона спускалася тільки, щоб поїсти і далі в ті руїни йде".

Ольга Коновал і пес Бублик, Тернопіль, 25 березень, 2024
Волонтерка Ольга Коновал з Бубликом. Фото: Суспільне Тернопіль

Оля говорить, якщо знайдуться люди, які захочуть забрати покинутого котика чи песика, то готова їх привезти.

Волонтерка Ольга Коновал, Тернопіль, 25 березня, 2024
Волонтерка в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Театр, кава з актором, акція, волонтери, авто для ЗСУ
Кава з актором: у житомирському театрі розпочали черговий благодійний збір грошей для ЗСУ
11-річний волонтер з Умані Ілля Ревуцький
Допомагає переганяти автомобілі для військових з-за кордону: історія 11-річного волонтера з Черкащини
Сергій Притула в місті Кропивницький у 2024 році
"Українці за два роки зібрали 6,6 мільярда". Сергій Притула звітував у Кропивницькому
Волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач
"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
На початок