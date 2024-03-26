"Заслуговують на щирі привітання": нагородження бійців НГУ у Полтаві

У Полтаві 26 березня нагородили військовослужбовців Національної гвардії України. Це зробили з нагоди професійного свята та 10-ї річниці створення підрозділу.
Нагородження влаштували біля будівлі Полтавської міської ради. Привітати військових прийшли представники місцевої влади. Під час заходу підійняли прапор НГУ, а також вшанували загиблих побратимів.
Як розповів Суспільному представник військової частини НГУ Сергій Луніч, окрім іншого, нацгвардійці захищають Україну.
"Ми виконуємо завдання з відсічі агресії Російської Федерації на Донецькому та Запорізькому напрямках. У межах Полтавщини ми охороняємо громадський порядок, здійснюємо конвоювання та охорону підсудних. Також здійснюємо охорону особливо важливих державних об’єктів на території Полтавської області", ― повідомив Сергій Луніч.
За його словами, бійці отримали нагороди за участь у бойових діях, вірність присязі, показники у службі та з нагоди 10-ї річниці створення Національної гвардії України.
Нагороди ― це грамоти від міської та обласної влади, а також подяки від військової частини. Отримав відзнаку і капітан із позивним "Політик". Петро із міста Бердянськ Запорізької області, навчався у Харківській академії НГУ, а з 2018-го долучався до служби в ООС.
"На момент повномасштабного вторгнення я проходив службу у військовій частині у Харкові, з перших днів обороняв Харківську область, також її звільняв. Потім мене направили до міста Одеса", ― розповів "Політик".
Сучасна Національна гвардія ― це підрозділ у системі Міністерства внутрішніх справ України. Його створили у березні 2014-го, за законом України. Тоді до складу увійшли, зокрема, добровольчі батальйони.
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