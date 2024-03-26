НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Заслуговують на щирі привітання": нагородження бійців НГУ у Полтаві
Вторгнення Росії в УкраїнуНАЦГВАРДІЯРегіони

"Заслуговують на щирі привітання": нагородження бійців НГУ у Полтаві

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Полтаві 26 березня нагородили військовослужбовців Національної гвардії України. Це зробили з нагоди професійного свята та 10-ї річниці створення підрозділу.

Нагородження влаштували біля будівлі Полтавської міської ради. Привітати військових прийшли представники місцевої влади. Під час заходу підійняли прапор НГУ, а також вшанували загиблих побратимів.

Нагородження бійців НГУ у Полтаві 26 березня
Нагородження влаштували біля будівлі Полтавської міської ради. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів Суспільному представник військової частини НГУ Сергій Луніч, окрім іншого, нацгвардійці захищають Україну.

"Заслуговують на щирі привітання": нагородження бійців НГУ у Полтаві
Сергій Луніч. Фото: Суспільне Полтава

"Ми виконуємо завдання з відсічі агресії Російської Федерації на Донецькому та Запорізькому напрямках. У межах Полтавщини ми охороняємо громадський порядок, здійснюємо конвоювання та охорону підсудних. Також здійснюємо охорону особливо важливих державних об’єктів на території Полтавської області", ― повідомив Сергій Луніч.

За його словами, бійці отримали нагороди за участь у бойових діях, вірність присязі, показники у службі та з нагоди 10-ї річниці створення Національної гвардії України.

"Заслуговують на щирі привітання": нагородження бійців НГУ у Полтаві
Нагородження бійців. Фото: Суспільне Полтава

Нагороди ― це грамоти від міської та обласної влади, а також подяки від військової частини. Отримав відзнаку і капітан із позивним "Політик". Петро із міста Бердянськ Запорізької області, навчався у Харківській академії НГУ, а з 2018-го долучався до служби в ООС.

"На момент повномасштабного вторгнення я проходив службу у військовій частині у Харкові, з перших днів обороняв Харківську область, також її звільняв. Потім мене направили до міста Одеса", ― розповів "Політик".
Нагородження бійців НГУ у Полтаві
У Полтаві 26 березня нагородили військовослужбовців Національної гвардії України. Фото: Суспільне Полтава

Сучасна Національна гвардія ― це підрозділ у системі Міністерства внутрішніх справ України. Його створили у березні 2014-го, за законом України. Тоді до складу увійшли, зокрема, добровольчі батальйони.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
На початок