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Кабмін погодив призначення ще одного заступника голови Одеської ОВА
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Кабмін погодив призначення ще одного заступника голови Одеської ОВА

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Антон Шалигайло, заступник голови Одеської ОВА
Антон Шалигайло, заступник голови Одеської ОВА. Фото: Одеська ОВА

Кабінет міністрів України 26 березня погодив призначення Антона Шалигайла заступником голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про кадрові зміни у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Антон Шалигайло має 14 років стажу. В Одеській ОВА працює з 2017 року, з лютого 2018 року обіймає посаду директора департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності. До цього працював у Києві, зазначили на сайті адміністрації.

Наразі Олег Кіпер має чотирьох заступників: Олександра Харлова, Дмитра Радулова, Андрія Фігеля та Сергія Кропиву.

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