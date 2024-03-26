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Письменник і перекладач Остап Українець з Івано-Франківщини мобілізувався до війська
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Письменник і перекладач Остап Українець з Івано-Франківщини мобілізувався до війська

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Остап Українець, письменник
Український письменник, перекладач та засновник Youtube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець. Фото: Facebook/Олег Нетецький

Письменник, перекладач та засновник YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України.

Про це письменник написав у себе на Facebook-сторінці.

Наразі Остап Українець перебуває у навчальному центрі.

"Отож, товариство. Я остаточно мобілізувався. Це означає, що вся чоловіча частина "Гуманітарки" наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно, що повільніше. Всього в "Гуманітарці" лишилася тільки Катря і на ній — видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, вони не робитимуться", — написав письменник.

Зі слів Остапа Українця, в якій військовій частині він служитиме, поки невідомо.

Що відомо про Остапа Українця

Остап Українець народився 24 квітня 1994 року в Калуші, тривалий час жив в Івано-Франківську. З 2007 по 2012 рік брав участь у телегрі "Найрозумніший". Остап здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "філологія" та магістерський ступінь за напрямом "Теорія, історія літератури та компаративістика" у національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Остап Українець
Письменник, перекладач та засновник Youtube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець. Фото: Facebook/Остап Українець

У квітні 2020 року Остап Українець та письменник Євген Лір створили науково-популярний YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка". У межах цього проєкту вони знімають відеолекції, інтерв'ю та онлайн-дискусії про гуманітарні науки.

Остап Українець
Письменник, перекладач та засновник YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець. Фото: Facebook/Bohdan Savliuk

Остап Українець — автор романів "Малхут", "Транс", "Канцелярія хрестових походів" та "Дискордія". Разом з дружиною Катериною Дудкою він переклав українською мовою два томи Говарда Філіпса Лавкрафта. Крім того, Остап переклав українською мовою низку інших книг, зокрема "Сімейна цінність: спогади мами ґея" Рубі Ременди Свансон, "Як працює класичне оповідання" Флоренс Ґоє, "Кімната снів" Девіда Лінча та Крістін МакКенни, "Покора" Щепана Твардоха.

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