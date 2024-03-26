Змінили графік можливих відключень світла на Хмельниччині

Відсьогодні, 26 березня, на Хмельниччині змінили вечірні години, коли, ймовірно, вимикатимуть світло. Це проміжок з 18:00 до 22:00. Години можливого відключення електроенергії зранку ті ж самі: з 07:00 до 11:00.

Про це повідомили в Хмельницькобленерго.

"Сьогодні зранку вдалось уникнути відключень, ввечері ж знову можливі мережеві обмеження, згідно з графіком для четвертої черги. Зазначений проміжок часу може дещо зміщуватися, залежно від реального рівня навантаження та віддаленості обладнання", — йдеться у повідомленні.

Оновлений графік відключення світла на Хмельниччині на період з 26 по 31 березня 2024 року, який застосовуватимуть у випадку збільшення обсягу споживання електроенергії. Хмельницькобленерго

У Хмельницькобленерго зазначили, для уникнення відключень електромереж, які працюють за тимчасовими аварійними схемами живлення, споживачам необхідно раціонально використовувати електроенергію: вимикати зайві прилади та освітлення, не включати одночасно енергоємні пристрої.

"У разі настання аварійної ситуації, технологічного пошкодження тощо — розподіл електроенергії споживачам буде відновлено після завершення ремонтних робіт", — написали у дописі.

Дізнатися свою чергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

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