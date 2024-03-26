В Івано-Франківську до 10 річниці створення Національної гвардії України відкрили пам'ятну стелу загиблим у російсько-українській війні бійцям. Також на заході родичам 19 полеглих військовослужбовців вручили нагороди "За мужність".

Про це Суспільному розповів заступник командира військової частини по роботі з особовим складом Юрій Павловський.

В російсько-українській війні загинуло 46 бійців 50 полку Нацгвардії. Суспільне Івано-Франківськ/Ілона Шевченко

Командир 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України Вадим Ліневський каже: нацгвардійці обороняють Україну на передових позиціях.

"50 полк зазнав безповоротних втрат. Станом на сьогодні — 46 загиблих воїнів. Ми відкриваємо стелу нашим полеглим. Щоденно кожен військовослужбовець, який буде проходити біля пам’ятної стели, віддаватиме вітання. Я підписав наказ", — сказав Вадим Ліневський.

Оксана Ковальчук отримала посмертну нагороду свого брата — Андрія. Суспільне Івано-Франківськ/Ілона Шевченко

Оксана Ковальчук отримала посмертну нагороду "За мужність" свого брата — Андрія. Жінка каже: 28 березня буде річниця його загибелі. Андрію Ковальчуку було 34 роки. Він поліг під час завдання в селі Шипилівка Луганської області.

Оксана пригадує останні слова брата: "Тут таке пекло робиться. Ми з тобою не побачимося".

Мати полеглого бійця Андрія Месюка — Ганна Чикалюк. Суспільне Івано-Франківськ/Ілона Шевченко

Також нагороду отримала мати полеглого бійця Андрія Месюка — Ганна Чикалюк. Жінка розповідає, що 28 лютого 2022 року її син добровольцем пішов на війну. Боєць загинув у Шипилівці на Луганщині.

"Він мені зрідка писав: "Мамусь, усе добре. Живі й слава Богу". Андрій дуже вірив у перемогу. Останнє, що він мені написав у лютому 2023 року: "Мамо, у нас всі такі вмотивовані. Всі — молоді, до 40 років. Ми пройшли навчання за натівськими стандартами. Ми переможемо", — пригадує слова сина Ганна Чикалюк.

Родичам 19 полеглих військовослужбовців НГУ вручили нагороди "За мужність". Суспільне Івано-Франківськ/Ілона Шевченко

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