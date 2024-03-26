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10-та річниця створення Національної гвардії України: у Запоріжжі вшанували памʼять загиблих захисників
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10-та річниця створення Національної гвардії України: у Запоріжжі вшанували памʼять загиблих захисників

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10-та річниця створення Національної гвардії України
Вшанування пам'яті загиблих захисників, Запоріжжя, 26.03.2024. Фото: Telegram/Іван Федоров

Сьогодні, 26 березня, у Запоріжжі, у десяту річницю створення Національної гвардії України, вшанували памʼять загиблих оборонців.

Про це повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

10-та річниця створення Національної гвардії України: у Запоріжжі вшанували памʼять загиблих захисників
Вшанування пам'яті загиблих захисників, Запоріжжя, 26.03.2024. Фото: Telegram/Іван Федоров
"З початку війни Росії проти України нацгвардійці пліч-о-пліч з іншими військовими прийняли бій. Разом з нацгвардійцями, силовиками, рятувальниками, поліцейськими, головами громад вшанували памʼять загиблих воїнів. Поклали квіти до Меморіалу пам’яті на Алеї Захисників України", — зазначив Іван Федоров.

З річницею створення привітав воїнів Національної гвардії і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв:

10-та річниця створення Національної гвардії України: у Запоріжжі вшанували памʼять загиблих захисників
Dшанування пам'яті загиблих захисників, Запоріжжя, 26.03.2024. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв
"Бойовий досвід нацгвардійців – це відчайдушна сміливість тисяч хлопців і дівчат, героїчні вчинки, блискучі військові операції на найгарячіших ділянках фронту. Дякуємо усім, хто бореться за українську незалежність і вшановуємо світлу памʼять воїнів, які віддали своє життя за рідний народ".
10-та річниця створення Національної гвардії України: у Запоріжжі вшанували памʼять загиблих захисників
Меморіал пам’яті на Алеї Захисників України, Запоріжжя, 26.03.2024. Фото: Telegram/Іван Федоров

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