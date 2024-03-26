Обережно на дорогах: черкащан попереджають про туман

На Черкащині 27 березня прогнозують туман. Видимість буде погіршена.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, вночі 27 березня погодою на Черкащині почне керувати антициклон з півночі.

"Малохмарне небо та північний вітер сприятимуть зниженню температури до 0-2 градусів тепла. Вночі та вранці утворюватиметься туман, видимість 200-500 метрів", — зазначив він.

Попередження про туман. Черкаський обласний гідрометцентр

Зі слів метеоролога, така погода відповідає першому рівню небезпечності — "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

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