НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зіткнулося чотири автівки: в Тернополі сталася ДТП за участі працівника одного з правоохоронних органів
ДТПАВТОДБРПОЛІЦІЯРегіони

Зіткнулося чотири автівки: в Тернополі сталася ДТП за участі працівника одного з правоохоронних органів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП в Тернополі
ДТП в Тернополі на вулиці Мазепи 25 березня 2024 року. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

Вчора, 25 березня, в Тернополі на вулиці Гетьмана Мазепи близько 17:15 сталася ДТП. Про неї на лінію "102" повідомив очевидець. Він сказав, що на дорозі не розминулося чотири автомобілі.

Про це на сайті повідомила пресслужба головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

"На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій Audi Q5, виконуючи поворот, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із Volkswagen Passat, Suzuki SX4 та автомобілем Jaguar EV400. Ці транспортні засоби стояли на червоному сигналі світлофора на перехресті вулиць Львівська-Мазепи", — йдеться у повідомленні.

У результаті удару тілесні ушкодження отримала водійка Suzuki SX4, повідомили в поліції. Жінку доправили до лікарні. У водія Audi Q5 взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Речниця ДБР Львова Тетяна Муравель повідомила Суспільному, що водій Audi Q5 – працівник одного з правоохоронних органів.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху — за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з трьома автомобілями", — каже Тетяна Муравель.

За її словами, попередня санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років і права користування транспортним засобом від 3-5 років.

Щоб з’ясувати, працівником якого саме правоохоронного органу є водій Audi Q5, кореспонденти Суспільного телефонували до головного управління Нацполіції в Тернопільській області. У відділі комунікації сказали, що він не є працівником поліції області.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
байкер, мотоцикл, мотоцикліст
Влетів у металеву огорожу: у Києві засудили нетверезого мотоцикліста через смертельну ДТП
Авто, яке збило пішохода на трасі у Феодосії, окупований Крим
В окупованій Феодосії чоловік збив на смерть пішохода
Автомобіль нетверезої жінки марки "Mazda" на місці ДТП, 26 березня 2024 рік
У Миколаєві поліція затримала нетверезу жінку, яка скоїла ДТП
Автомобіль патрульної поліції
Патрульні знайшли водія, який збив велосипедиста у Львові й втік
На початок