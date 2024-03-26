Вчора, 25 березня, в Тернополі на вулиці Гетьмана Мазепи близько 17:15 сталася ДТП. Про неї на лінію "102" повідомив очевидець. Він сказав, що на дорозі не розминулося чотири автомобілі.

Про це на сайті повідомила пресслужба головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

"На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій Audi Q5, виконуючи поворот, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із Volkswagen Passat, Suzuki SX4 та автомобілем Jaguar EV400. Ці транспортні засоби стояли на червоному сигналі світлофора на перехресті вулиць Львівська-Мазепи", — йдеться у повідомленні.

У результаті удару тілесні ушкодження отримала водійка Suzuki SX4, повідомили в поліції. Жінку доправили до лікарні. У водія Audi Q5 взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Речниця ДБР Львова Тетяна Муравель повідомила Суспільному, що водій Audi Q5 – працівник одного з правоохоронних органів.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху — за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з трьома автомобілями", — каже Тетяна Муравель.

За її словами, попередня санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років і права користування транспортним засобом від 3-5 років.

Щоб з’ясувати, працівником якого саме правоохоронного органу є водій Audi Q5, кореспонденти Суспільного телефонували до головного управління Нацполіції в Тернопільській області. У відділі комунікації сказали, що він не є працівником поліції області.