Прикордонники збили понад десять дронів армії РФ на Оріхівському напрямку

Бійці Державної прикордонної служби України збили дванадцять російських FPV-дронів на Оріхівському напрямку, один з них вдалося "приземлити".

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у Бердянському прикордонному загоні.

Зазначається, що прикордонники збили 11 дронів армії РФ на Оріхівському напрямку:

"Бійці Держприкордонслужби, використовуючи сучасні види озброєння, влучно відбили атаку дронів-камікадзе. Як результат, одинадцять літунів-убивць пішли в круте піке, залишивши по собі кілька шматків брухту", — йдеться у повідомленні.

Залишки збитого FPV-дрона армії РФ. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін

Залишки збитого російського FPV-дрона. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін

Окрім цього, прикордонникам вдалося "приземлити" один із російських FPV-дронів — його планують використати на потреби української армії.

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