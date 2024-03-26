НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Прикордонники збили понад десять дронів армії РФ на Оріхівському напрямку
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиДронДПСУРегіони

Прикордонники збили понад десять дронів армії РФ на Оріхівському напрямку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прикордонники збили понад 10 російських FPV-дронів на Оріхівському напрямку
Російський FPV-дрон, який прикордонники приземлили. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін

Бійці Державної прикордонної служби України збили дванадцять російських FPV-дронів на Оріхівському напрямку, один з них вдалося "приземлити".

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у Бердянському прикордонному загоні.

Зазначається, що прикордонники збили 11 дронів армії РФ на Оріхівському напрямку:

"Бійці Держприкордонслужби, використовуючи сучасні види озброєння, влучно відбили атаку дронів-камікадзе. Як результат, одинадцять літунів-убивць пішли в круте піке, залишивши по собі кілька шматків брухту", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники збили понад десять дронів армії РФ на Оріхівському напрямку
Залишки збитого FPV-дрона армії РФ. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін

Прикордонники збили понад десять дронів армії РФ на Оріхівському напрямку
Залишки збитого російського FPV-дрона. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін

Окрім цього, прикордонникам вдалося "приземлити" один із російських FPV-дронів — його планують використати на потреби української армії.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
На початок