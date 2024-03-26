Прикордонники збили понад десять дронів армії РФ на Оріхівському напрямку

Бійці Державної прикордонної служби України збили дванадцять російських FPV-дронів на Оріхівському напрямку, один з них вдалося "приземлити".
Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у Бердянському прикордонному загоні.
Зазначається, що прикордонники збили 11 дронів армії РФ на Оріхівському напрямку:
"Бійці Держприкордонслужби, використовуючи сучасні види озброєння, влучно відбили атаку дронів-камікадзе. Як результат, одинадцять літунів-убивць пішли в круте піке, залишивши по собі кілька шматків брухту", — йдеться у повідомленні.
Залишки збитого FPV-дрона армії РФ. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін
Залишки збитого російського FPV-дрона. Оріхівський напрямок, березень 2024 року. Фото: Бердянський прикордонний загін
Окрім цього, прикордонникам вдалося "приземлити" один із російських FPV-дронів — його планують використати на потреби української армії.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber