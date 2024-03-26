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Патрульні знайшли водія, який збив велосипедиста у Львові й втік
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Патрульні знайшли водія, який збив велосипедиста у Львові й втік

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Автомобіль патрульної поліції
Автомобіль патрульної поліції. Фото: УНІАН

Вчора ввечері, 25 березня, на вулиці Зеленій у Львові водій автомобіля "Acura TSX" наїхав на 33-річного велосипедиста і втік із місця події. Патрульні розшукали водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

За даними патрульних, водій легковика залишив автівку поруч із місцем події й пішов звідти разом із пасажиром, залишивши велосипедиста без допомоги. Чоловіка доправили до лікарні на огляд, у нього легкі тілесні ушкодження.

Описи водія й пасажира автівки патрульним надав очевидець. Правоохоронці спершу знайшли пасажира, який, за їхніми даними, поводився неадекватно.

37-річного водія виявили на вулиці Джорджа Вашингтона. Патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, проте від перевірки чоловік відмовився.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик, патрульні розглянуть адміністративну справу.

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