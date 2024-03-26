Двоє спортсменів із Полтавщини здобули бронзові нагороди на міжнародному турнірі

25 березня в Естонії відбувся міжнародний турнір зі спортивної боротьби "Tallinn Open-2024". Микита Куроп'ятник та Юсиф Ягубов із Полтавщини здобули бронзові медалі.

Про це повідомили на сайті Федерації греко-римської боротьби.

В столиці Естонії відбувся турнір зі спортивної боротьби. У ньому взяли участь понад 2000 спортсменів. Двоє із них із Полтавщини.

Микита Куроп'ятник на змаганнях здобув бронзову нагороду у категорії до 15 років. Він родом із Кременчука. Юсиф Ягубов із Миргорода теж отримав "бронзу" у цій же категорії. Його вага — 48 кілограмів.

Загалом збірна з України отримала перше загальнокомандне місце в усіх трьох стилях боротьби.

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