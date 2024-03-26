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Рух "Атеш" та жителі Криму допомогли ударити по сховищу палива НПЗ в Гвардійському
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Рух "Атеш" та жителі Криму допомогли ударити по сховищу палива НПЗ в Гвардійському

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Нафтопереробний завод у Гвардійському, окупований Крим
Нафтопереробний завод у Гвардійському, окупований Крим. Фото: Telegram/Атеш

Військово-партизанський рух "Атеш" разом з місцевими жителями допомогли Силам оборони України завдати удару по сховищу палива нафтопереробного заводу у Гвардійському Сімферопольського району окупованого Криму 24 березня.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє "Атеш" на своєму каналі у Telegram.

Останні місяці партизани стежили за всіма енергетичними об'єктами окупантів на півострові. Зокрема, за постійною доставкою вантажів, цистерн до станції "Остряково" в районі селища Гвардійське у січні-лютому. Це допомогло зібрати повну інформацію щодо поповнення ємностей для зберігання нафтопродуктів.

За даними руху, окупанти продовжують перевозити важку техніку російської армії до станції "Остряково". ЇЇ "охороняють" два пости прихованого спостереження. Інформацію передали до українських військових.

"Уся енергетична галузь окупантів, яка використовується для військових потреб у Криму, перебуває під прицілом. Дякуємо всім кримчанам і жителям півострова за їхній внесок в очищення Криму від рашистів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня БпЛА атакували НПЗ у Гвардійському. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше три ємності з нафтопродуктами та сховище палива.

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