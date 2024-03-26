Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за обвинуваченням у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця.

Про це повідомляють на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соцмережі.

Нагадаємо, в червні 2023 року чиновників викрили на вимаганні понад двох мільйонів гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

Ці дії кваліфікували за частиною 4 статті 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, справу стосовно ексголови Тернопільської облради, матеріали щодо якого були виділені в окреме кримінальне провадження, скерували до суду 27 лютого цього року.

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