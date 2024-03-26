У Миколаєві патрульні поліцейські затримали нетверезу водійку, що спричинила дорожньо-транспортну пригоду. Вміст алкоголю в крові жінки майже в дев'ять разів перевищував норму.

Про дорожньо транспортну пригоду 26 березня повідомила Патрульна поліція Миколаївської області.

У поліції зазначили, автомобіль "Mazda" врізався в металеву огорожу на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська у Центральному районі міста. Під час спілкування з водійкою правоохоронці помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння.

"Згідно з встановленим законом порядком інспектори запропонували пройти тест на стан сп'яніння, на що жінка дала свою згоду. Результат тесту становив 1,84 проміле, що в дев'ять разів перевищує допустиму норму", — йдеться в повідомленні Патрульної поліції.

Друзі, нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.

Інспектори склали на водійку протоколи щодо "Керування транспортними засобами у стані сп'яніння" та "Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП".

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