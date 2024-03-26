Київ увійшов до списку 30 столиць світу з найкращими показниками стану повітря у світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality Report. Українська столиця піднялася в переліку на 22-ге місце, порівняно з оцінками 2022 року, коли Київ за якістю повітря був на 26-й позиції.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

За його словами, на результат Києва вплинув воєнний стан: не працюють багато підприємств, які здійснюють викиди в атмосферу, зменшилась кількість автотранспорту на вулицях.

Водночас позицію Києва вдалося підвищити, бо при складанні світового рейтингу враховували дані міської системи моніторингу повітря. Це вплинуло на об'єктивність результатів, зауважив Володимир Прокопів.

У КМДА зазначають, що минулого року майже 90% часу кияни дихали чистим повітрям. За даними 2023 IQAir World Air Quality Report, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві за минулий рік знизилася з 9.5 до 8.9 мг/куб. м. Це забезпечило українській столиці місце в "зеленій" зоні рейтингу, поруч із містами з найчистішим повітрям: Віднем (Австрія), Амстердамом (Нідерланди), Копенгагеном (Данія).

Загалом до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшли 114 столиць. У числі мегаполісів із найбруднішим повітрям опинились Нью-Делі (Індія), Дакка (Бангладеш), Багдад (Ірак). Лідери рейтингу — Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Веллінгтон (Нова Зеландія), Канберра (Австралія).

Що відомо про моніторинг повітря у Києві

У Києві діють 53 високоточних пункти спостереження за якістю повітря: 46 індикативних та 7 референтних пунктів європейського зразка. Число останніх збільшили в січні 2023 року, коли встановили два пункти спостережень на проспекті Перемоги у Святошинському районі та на вулиці Китаївській у Голосіївському районі столиці.

Вони аналізують стан атмосфери за такими показниками як пил, діоксид сірки, оксид азоту, озон, сірководень, органічні речовини.

Дані з датчиків фіксуються щохвилини, зберігаються на сервері та виводяться у режимі реального часу на сайт asm.kyivcity.gov.ua та в додаток "Київ Цифровий".