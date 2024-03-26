На Івано-Франківщині 16-річний хлопець автомобілем в'їхав у металеву огорожу. Травмувалися четверо підлітків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Як йдеться у дописі, 25 березня на лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про аварію в селищі Перегінське.

Поліцейські з'ясували, що 16-річний місцевий житель без дозволу взяв автомобіль матері та в'їхав ним у металевий паркан.

Окрім неповнолітнього водія, в автомобілі були четверо його друзів. Наймолодшому з них — 14 років. Підлітків доправили в лікарню з травмами різного ступеня важкості. В них взяли кров для проведення аналізу. Попередньо, вони були тверезими.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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