На Івано-Франківщині 16-річний хлопець автомобілем в'їхав у металеву огорожу. Травмувалися четверо підлітків.
Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.
Як йдеться у дописі, 25 березня на лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про аварію в селищі Перегінське.
Поліцейські з'ясували, що 16-річний місцевий житель без дозволу взяв автомобіль матері та в'їхав ним у металевий паркан.
Окрім неповнолітнього водія, в автомобілі були четверо його друзів. Наймолодшому з них — 14 років. Підлітків доправили в лікарню з травмами різного ступеня важкості. В них взяли кров для проведення аналізу. Попередньо, вони були тверезими.
Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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