НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У тимчасово окупованому Бердянську знизилась якість води — Галіціна
Вторгнення Росії в УкраїнуОКУПАЦІЯВодадовкілляРегіони

У тимчасово окупованому Бердянську знизилась якість води — Галіціна

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У тимчасово окупованому Бердянську вода не відповідає санітарним нормам
Бердянськ, Запорізька область. Фото: Бердяська МВА

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області показники якості води у міській централізованій системі водопостачання не відповідають Державним санітарним нормам. Зокрема, кількість сульфатів зросла з 70,98 до 2254,6 мг/л.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що жителям тимчасово окупованого Бердянська подають воду із річки Берда та Бердянського водосховища. З грудня 2023 року показники забарвлення та каламутність цієї води зросли:

"Бердянці продовжують масово скаржитися на якість води із централізованої системи водопостачання. Каламутна, з різким запахом, та підозрілим кольором", — йдеться у повідомленні.
У тимчасово окупованому Бердянську знизилась якість води — Галіціна
Порівняльна таблиця санітарно-хімічних показників якості води у Бердянську. Фото: Telegram/ Вікторія Галіціна

Також за два роки окупації Бердянська зросли показники сульфатів (з 70,98 до 2254,6 мг/л), сухого залишку (з 357,6 до 4118 мг/л) та хлоридів (з 57,5 до 255 мг/л).

Раніше Суспільне повідомляло, що у захопленому Бердянську окупаційна влада подає технічну воду, яка не є придатною для вживання.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
На початок