У тимчасово окупованому Бердянську знизилась якість води — Галіціна

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області показники якості води у міській централізованій системі водопостачання не відповідають Державним санітарним нормам. Зокрема, кількість сульфатів зросла з 70,98 до 2254,6 мг/л.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що жителям тимчасово окупованого Бердянська подають воду із річки Берда та Бердянського водосховища. З грудня 2023 року показники забарвлення та каламутність цієї води зросли:

"Бердянці продовжують масово скаржитися на якість води із централізованої системи водопостачання. Каламутна, з різким запахом, та підозрілим кольором", — йдеться у повідомленні.

Порівняльна таблиця санітарно-хімічних показників якості води у Бердянську. Фото: Telegram/ Вікторія Галіціна

Також за два роки окупації Бердянська зросли показники сульфатів (з 70,98 до 2254,6 мг/л), сухого залишку (з 357,6 до 4118 мг/л) та хлоридів (з 57,5 до 255 мг/л).

Раніше Суспільне повідомляло, що у захопленому Бердянську окупаційна влада подає технічну воду, яка не є придатною для вживання.

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