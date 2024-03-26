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До війни працював професійним кухарем у київському ресторані: історія військового Юрія з позивним "Шеф"
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До війни працював професійним кухарем у київському ресторані: історія військового Юрія з позивним "Шеф"

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Історія військового Юрія з позивним "Шеф"
Військовослужбовець Юрій з позивним "Шеф". Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Юрій з позивним "Шеф" — військовослужбовець ЗСУ, який наразі служить у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті. До повномасштабного вторгнення Росії чоловік жив у Києві, де працював професійним кухарем: був су-шефом у київському ресторані, обслуговував послів й дипломатичні делегації.

Його історію розповіли на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

За словами Юрія, на початку повномасштабної війни вони кілька днів з дітьми й дружиною ховалися від обстрілів в підвалі.

"Як з’явилася можливість вивести родину в безпечне місце, то відправив рідних за кордон, а сам вступи до Збройних сил України. 5 березня вже був в однострої. Але згодом для рідних це стало великим сюрпризом: вони не знали про мої наміри", — розповів Юрій.

Військовий принципово вирішив, що не буде в армії кухарем.

"Після того, що я побачив після повномасштабного вторгнення, я вирішив для себе, що маю зробити свій внесок у знищення російських окупантів. Вирішив піти все ж таки на "передок". Потрапив 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, став стрільцем", — каже чоловік.

Під Водяним "Шеф" отримав сильні контузії, далі був у шпиталі, де йому повідомили, що він "обмежено придатний". Так військовослужбовець й потрапив до ТЦК.

"На фронті завжди підтримували друзі-побратими, родина. Відчуття плеча. Поряд з друзями легше переноситься. На війні знайшов багато друзів. А от друзі, які були в цивільному житті, якось відійшли на другий план, особливо ті, які не проходили війну, десь ховалися. Зараз дуже важко й образливо чути інколи від дорослих цивільних чоловіків питання на кшталт: "А чого ти не там? А їдьте під Бахмут", і це при тому, що поряд зі мною тут служать хлопці, які пройшли фронт, і той же Бахмут, а зараз тут роблять все, що б бути корисними Україні", — поділився боєць.

Юрій підсумовує: "Варто пам’ятати, що ця війна стосується кожного справжнього чоловіка, ми не маємо право переносити на плечі дітей. І ми переможемо, обов’язково переможемо. У нас є дух. Дух свободи. Ми ніколи не віддамо свою землю".

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