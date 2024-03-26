У тимчасово окупованому селі Андрівка Бердянського району Запорізької області окупанти запровадили карантин через випадки сказу серед тварин.
Про це у коментарі Суспільному розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.
"Абсолютно не дивна і типова ситуація для нашої окупованої території. Тому, що по-перше жодної профілактики, жодної вакцинації немає. В тому числі серед тварин. Ветеринарного контролю немає".
Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Фото: Суспільне Запоріжжя
За словами посадовця, це вже не перший випадок сказу в Бердянському районі:
"В Чернігівській громаді протягом окупації вже була така ситуація. Не дивлячись на те, що там поголів'я великої рогатої худоби втричі знизилося з 2005 до 2015 року, але тим не менш, сказ був. Через відсутній контроль і всі нюанси пов’язані з протиепізоотичними заходами".
Раніше Суспільне повідомляло, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області показники якості води у міській централізованій системі водопостачання не відповідають Державним санітарним нормам.
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