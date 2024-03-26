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Через випадки сказу серед тварин на ТОТ Запорізької області запровадили карантин — Дудукалов
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Через випадки сказу серед тварин на ТОТ Запорізької області запровадили карантин — Дудукалов

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Ілюстративне. Фото: Pexels

У тимчасово окупованому селі Андрівка Бердянського району Запорізької області окупанти запровадили карантин через випадки сказу серед тварин.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

"Абсолютно не дивна і типова ситуація для нашої окупованої території. Тому, що по-перше жодної профілактики, жодної вакцинації немає. В тому числі серед тварин. Ветеринарного контролю немає".
На Запоріжжі окупанти запровадили карантин через випадки сказу серед тварин — Дудукалов
Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами посадовця, це вже не перший випадок сказу в Бердянському районі:

"В Чернігівській громаді протягом окупації вже була така ситуація. Не дивлячись на те, що там поголів'я великої рогатої худоби втричі знизилося з 2005 до 2015 року, але тим не менш, сказ був. Через відсутній контроль і всі нюанси пов’язані з протиепізоотичними заходами".

Раніше Суспільне повідомляло, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області показники якості води у міській централізованій системі водопостачання не відповідають Державним санітарним нормам.

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