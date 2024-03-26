Хірурги львівської лікарні святого Пантелеймона прооперували жінку, яка 30 років жила зі зрощеними пальцями рук. Операція тривала шість годин.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

49-річна Леся Бучацька — львів'янка. В дитинстві вона травмувала обидві кисті внаслідок падіння. В 17 років Лесю прооперували, але внаслідок втручання в неї заклякли й згодом зрослися безіменні й середні пальці обох рук.

Реконструктивну операцію провели хірурги лікарні святого Пантелеймона. Жінці діагностували синдром Ерлеса Данлоса — аномалію розвитку сполучної тканини.

Леся Бучацька із медиками у лікарні святого Пантелеймона. Пресслужба Першого ТМО Львова

За словами медиків, внаслідок перенесеної травми у пацієнтки розвинувся та сформувався дефект обидвох кистей: рубці на долонях знерухомили треті та четверті фаланги. З часом пальці, які зовсім не розгиналися, зрослися.

Хірурги використали методику клаптя — звільнили м'які тканини від рубців і спайок, а далі взяли клапоть на променевій судині з власною м'якою тканиною пацієнтки й закрили дефект. Операція минула успішно й тривала шість годин.

Щоби розпрацювати атрофовані м'язи й сухожилля, жінка займається із фізичним терапевтом. За місяць Лесі прооперують другу кисть.

"Жінка не стримує усмішки та тішиться, що зможе здійснити свою мрію — нарешті одягнути на палець свою шлюбну каблучку та вперше в житті зробити манікюр", — йдеться у повідомленні.