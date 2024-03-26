У Києві суперечка за гараж закінчилась стріляниною

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який зчинив стрілянину на вулиці. Киянин застосував револьвер під час конфлікту з орендарем гаража. Обійшлося без потерпілих.

Про це інформує патрульна поліція Києва у Telegram.

Випадок стався у Дарницькому районі Києва. Повідомлення про стрілянину надійшло на телефонну лінію "112". Заявник розповів, що в нього стався конфлікт із власником гаража, який він орендує. Орендодавець погрожував чоловікові фізичною розправою і здійснив кілька пострілів йому в слід.

Пістолет, який вилучили поліцейські, Київ, 26 березня 2024 р. Фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

Патрульні оперативно прибули на місце події. Стрільця швидко розшукали. Він зізнався у скоєному і показав, де сховав зброю. Інспектора затримали порушника і викликали на місце слідчих для з'ясування всіх обставин події.

Раніше в Києві затримали чоловіка, який стріляв із рушниці у власній квартирі під час сварки з 87-річною матір'ю.

Також патрульні затримали двох чоловіків, які посеред вулиці стріляли з пістолета. Порушники заявили, що знайшли зброю на смітнику.

На початку березня у Києві поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який на балконі стріляв із травматичної зброї.

Також правоохоронці встановили молодиків з Київщини, які під час святкування дня народження вигукували чеченські гасла та стріляли у повітря.