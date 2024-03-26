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Чотири села без електропостачання: наслідки обстрілу росіянами прикордоння Чернігівщини з РСЗВ
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Чотири села без електропостачання: наслідки обстрілу росіянами прикордоння Чернігівщини з РСЗВ

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Відсутність електрики через російські обстріли
Пошкоджено ЛЕП і відсутнє електропостачання. Getty Images

Через російські обстріли 25 березня чотири села Городнянської громади на Чернігівщині залишилися без електропостачання. Через пошкоджену ЛЕП біля села Полісся у 424 домоволодіннях сіл Берилівка, Гасичівка, Мощенка та Сутоки відсутнє електропостачання.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця АТ "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова.

"Протягом сьогоднішнього дня (26 березня – ред.) електропостачання до цих населених пунктів мають відновити", — сказала Дроздова.

Станом на 26 березня 2024 року внаслідок бойових дій знеструмлені 28 населених пунктів. Без електропостачання залишається 1 816 абонентів.

"Через постійні обстріли і знищену енергетичну інфраструктуру деякі населені пункти прикордоння Чернігівщини залишаються без електропостачання. Відновити його там поки не можливо. В першу чергу мова йде про п'ятикілометрову зону прикордоння", — повідомила речниця АТ "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, за інформацією прикордонників 25 березня росіяни стріляли в напрямку села Полісся Городнянської громади, ймовірно, з РСЗВ. Було 40 вибухів.

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