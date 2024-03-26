У Миколаєві суд відправив до СІЗО херсонця за підозрою у співпраці з Росією

У Миколаєві слідчий суддя відправив до СІЗОСлідчий ізолятор — пенітенціарна установа жителя Херсона. Чоловіка підозрюють в колабораційній діяльності частина 7 ст.111-1 Кримінального Кодексу України.під час окупації Херсонщини. Він обіймав посаду в незаконно створеній виправній колонії.
Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду міста Миколаєва.
За матеріалами слідства, чоловік наглядав за утриманими, забезпечував режим в колонії.
"В період тимчасової окупації Херсону, він погодився обійняти посаду інспектора в незаконно створеному окупаційною адміністрацією правоохоронному органі – "Північна виправна колонія. Тобто сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань країни-агресора в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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