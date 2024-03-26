У Миколаєві суд відправив до СІЗО херсонця за підозрою у співпраці з Росією

У Миколаєві слідчий суддя відправив до СІЗО жителя Херсона. Чоловіка підозрюють в колабораційній діяльності під час окупації Херсонщини. Він обіймав посаду в незаконно створеній виправній колонії.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду міста Миколаєва.

За матеріалами слідства, чоловік наглядав за утриманими, забезпечував режим в колонії.

"В період тимчасової окупації Херсону, він погодився обійняти посаду інспектора в незаконно створеному окупаційною адміністрацією правоохоронному органі – "Північна виправна колонія. Тобто сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань країни-агресора в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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