Жителям Тисмениці, що на Івано-Франківщині, не рекомендують вживати воду з громадських криниць на вулицях Височана та Наливайка.

Про це інформують на Facebook-сторінці Тисменицької міськради.

Воду з громадських криниць на вулицях Височана та Наливайка дослідили під час мікробіологічного аналізу, проведеного Богородчанським відділом Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Згідно з результатами вода у зазначених джерелах не відповідає вимогам державних санітарних правил і норм.

Дезінфекція криниць

Навесні, восени та у разі негоди потрібно проводити профілактичне знезараження криниць, радять у Держпродспоживслужбі.

Для цього використовують хлорне вапно або ж спеціальні таблетовані дезінфікувальні засоби. Також хороший ефект дезінфекції води дають керамічні "патрони", заповнені хлорним вапном з водою, які опускають в криницю на один місяць. Після чого їх очищують, знову заповнюють та опускають в криницю. Після профілактичного знезараження водою можна користуватися вже через дві години.

У випадку, коли вода криниці забруднена, змінився її смак, запах, колір чи з інших причин виникає необхідність дезінфекції, тоді рекомендують викачати воду, очистити від намулу стінки та дно.

Зруб продезінфікувати 5% розчином хлорного вапна. Розчин готують так: 0,5 кілограма хлорного вапна висипають в 10-літрове пластмасове або емальоване відро, яке має покришку, доливають літру води й акуратно розмішують. Після цього доливають воду до повного об’єму. Накривають покришкою. Такий розчин потрібно відстояти 24 години. Відстояний розчин обережно зливають, а згашене вапно, що залишилося на дні відра, викидають. Готувати розчин необхідно на відкритому повітрі, дотримуючись правил техніки безпеки.

Воду, що заповнила криницю, знезаражують хлорним вапном з розрахунку приблизно 500 г/м³ води. Через вісім годин воду вичерпують, проводять повторну дезінфекцію води з розрахунку вдвічі меншої кількості хлорного вапна на 1 м³.

Застосовують також таблетовані препарати згідно з методичними вказівками, затвердженими МОЗ України. Через шість годин воду знову вичерпують, після повторного наповнення і втрати запаху хлору її можна вживати.

Слід зазначити, що хлорування води дає тимчасовий ефект. Тому, якщо є постійне джерело забруднення (затікання нечистот від вбиральні, ґрунтових вод через несправний колодязний зруб тощо), користування водою з колодязя забороняється до усування цих дефектів.

Профілактична санація шахтних колодязів містить попередню дезінфекцію підводної частини криниці об’ємним способом, очищення, ремонт та дезінфекцію. З метою дезінфекції застосовуються дозволені МОЗ України засоби, які внесені у відповідний державний реєстр і які випускають у вигляді розчинних у воді таблеток. А також — хлорне вапно, гіпохлорит кальцію.

шахтних колодязів містить попередню дезінфекцію підводної частини криниці об’ємним способом, очищення, ремонт та дезінфекцію. З метою дезінфекції застосовуються дозволені МОЗ України засоби, які внесені у відповідний державний реєстр і які випускають у вигляді розчинних у воді таблеток. А також — хлорне вапно, гіпохлорит кальцію. Після проведення санації колодязя рекомендують провести лабораторний контроль якості питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники.

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