Дві школярки із села Райгородок на Житомирщині із перших днів повномасштабної війни допомагають українським військовим. Дві Лізи — шестикласниця Ліза Степанська та дев'ятикласниця Ліза Морозюк печуть для військових різні смаколики — печиво, торти та патріотичні млинці.

"У мене тато служить із перших днів повномасштабного вторгнення — це дуже сильно надихнуло допомагати. Плюс мама постійно говорить, що треба допомагати. Ось так і з'явилась ідея", — розповіла Ліза Морозюк.

"Від нашого села ми спочатку пекли млинці, а потім я почала робити патріотичні млинці вже від себе. Ці млинці жовтого та синього кольору із різними смачними начинками", — сказала Ліза Степанська.

Шестикласниця Ліза Степанська та дев'ятикласниця Ліза Морозюк печуть для військових смаколики. 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Дівчина розповіла, що до 24 лютого 2022 року самотужки могла лише загорнути начинку, нині повністю самостійно робить млинці та начинки. За один раз дівчина може зробити від ста до двохсот таких млинців.

"Спочатку я просто замішую тісто і додаю харчовий барвник — він безпечний для споживання і просто дуже гарний. Для жовтого кольору я беру куркуму. Вона теж дуже безпечна і навіть у чомусь корисна для шлунка. І виходять ось такі патріотичні млинці", — розповіла Ліза Степанська.

Ліза Степанська робить патріотичні млинці. 25 березня 2024 року. Фото: Суспільне Житомир

Ліза Степанська робить патріотичні млинці. 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Дев'ятикласниця Ліза Морозюк для військових робить імбирне печиво та пече торти. Дівчина каже, що любить готувати, тому й вирішила допомагати саме такими смаколиками. Вже передала понад десять передач військовим та сотні готових продуктів. Найкраще, каже Ліза, — це отримувати подяку від воїнів, які куштують її солодощі.

"Це просто неймовірні емоції — військові виставляли у Facebook фото мого печива з кавою. Не передати ці емоції, це надзвичайно приємно. Ти цього не чекаєш, не чекаєш цієї подяки, а тобі тут дякують", — поділилася Ліза Морозюк.

Торт для військових від учениці Райгородоцького ліцею Лізи Морозюк, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Імбирне печиво для військових робить Ліза Морозюк, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Обидві волонтерки вчаться у Райгородоцькому ліцеї. Директорка школи Олена Колеснік розповіла, що військовим допомагають всім закладом: купують дрони, печуть пиріжки, але дівчата завжди першими відгукуються допомагати та організовують всіх інших.

"Ці дівчата у нас взагалі активістки, вони беруть участь у всьому, що тільки не відбувається у нашому ліцеї. Вони і своїх однокласників, й інших ліцеїстів спонукають цим займатись", — розповіла Олена Колеснік.

Директорка Райгородоцького ліцею Олена Колеснік. 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Дві школярки із села Райгородок допомагають ЗСУ, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир

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