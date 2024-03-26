Олександр Жарков переїхав у Черкаси із Луганщини та влаштувався на роботу. Утім, коли він отримав травми під час роботи, в оплаті лікарняного роботодавець йому відмовив. У такій ситуації опинився оскільки був працевлаштований неофіційно.

Подібні нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню, розповів Суспільному адвокат Валерій Макеєв.

Олександр Жарков зазначив, що ніколи не сидів без роботи, та останні шість тижнів провів на милицях. У Черкасах опинився під час евакуації випадково:

"Була евакуація, нас вивозили. Привезли сюди і тут розмістили".

Так і лишився в місті. Останні пʼять місяців працював у меблевому цеху поблизу міста. Виготовляв м’які меблі, ліжка, дивани. Зокрема, клав поролон, оббивав та збирав меблі. Працював там неофіційно.

"Прийшов, почав просити, щоб влаштували офіційно, — не захотіли. У бригадира запитував, він відповів: "Навіщо воно тобі потрібно, так зручніше", — поділився Олександр.

Проте невдовзі на роботі отримав травму:

"Коли працював у цеху, на мене впав стелаж і придавив ноги. Одразу хлопці підбігли, двоє підняли, витягнули та посадили на диван. Одну ногу зламав у двох місцях, а іншу – сильно пошкодив".

Олександр отримав травми під час роботи. Суспільне Черкаси

Після нещасного випадку на виробництві, в оплаті лікарняного роботодавець йому відмовив:

"Він знає мою ситуацію, що в мене немає житла, що я винаймав квартиру. Спочатку мені не давали його номер. Потім він сам мені зателефонував із прихованого номера і сказав: чому я тобі маю допомагати?", — розповів Олександр.

Наразі проживає в хостелі в борг, адже грошей, щоб орендувати квартиру, не має:

"Найважливіше, що цей перелом мені заважає нормально жити, працювати, ходити, платити за житло".

Поспілкуватися із власником установи, де Олександр працював, не вдалося – на робочому місці його не було. Натомість юрист організації телефоном повідомив, що не знає хто ця людина:

"Я просто чув щось, подібну інформацію в соціальних мережах. Наскільки це правдива інформація – це взагалі питання, і наскільки той факт, що він взагалі працював, – це теж питання. Ми взагалі хотіли б, щоб ця людина, як мінімум, з’явилася. Щоб зрозуміти, хто це такий, який він має стосунок і чим він взагалі підтверджує такі свої висновки. Але Якщо він хоче донести цю проблему – я готовий вислухати. І було б бажано, якби ця людина з’явилася, тому що ми вважаємо, що це дезінформація людей і розповсюдження неправдивої інформації", — повідомив юрист організації.

Прохідна підприємства, де, зі слів Олександра, він працював. Суспільне Черкаси

Подібні нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню, пояснив адвокат Валерій Макеєв:

"Особа, якщо була не належним чином працевлаштована, тобто не було наказу, але був допуск. І якщо повідомлення з ініціативи роботодавця від держуправління з питань праці немає, то таку ініціативу має взяти на себе сам постраждалий. Він повинен написати заяву до держуправління з питань праці, яке зробить перевірку щодо нещасного випадку, так і щодо його неправомірного працевлаштування".

Заяву до державного управління з питань праці з проханням провести перевірку Олександр Жарков написав. Наразі доопрацьовує своє звернення.

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