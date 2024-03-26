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Померли немовля та породілля: на Рівненщині у Костополі звільнили головного лікаря медзакладу
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Померли немовля та породілля: на Рівненщині у Костополі звільнили головного лікаря медзакладу

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Головний лікар КНП "Костопільська БЛІЛ" КМР Роман Товарницький
Головний лікар КНП "Костопільська БЛІЛ" КМР Роман Товарницький. Фото: Костопільська міськрада

На Рівненщині звільнили головного лікаря медзакладу Костополя, у якому під час пологів померло немовля, а через три дні у реанімації — породілля. Розпорядження про звільнення Романа Товарницького підписав виконувач обов'язків міського голови Давид Дідух.

Про це 26 березня повідомили у Костопільській міськраді.

У дописі йдеться, що розпорядження про звільнення головного лікаря Костопільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування підписали 26 березня. Останній робочий день Романа Товарницького – 28 березня.

"У зв’язку з останніми трагічними подіями у мене не залишилося сумнівів. Смерть пацієнтки та дитини остаточно вплинули на моє рішення не продовжувати контракт із головним лікарем. Звичайно, бувають різні випадки, але системна запущеність лікарні відчутно дає знати про себе пацієнтам. Моє рішення переглядатися не буде. Для наступного керівника буде багато нової роботи, адже зміни системного характеру в лікарні необхідні. Це буде нелегко", – зазначив в.о. міського голови Давид Дідух.

Про що ця історія

19 березня породіллі Анні Данильчук зробили кесарів розтин, її немовля померло під час пологів. У лікарському свідоцтві про перинатальну смерть вказали, що причиною є гіпоплазія легень. Через три дні 22 березня жінка померла у реанімації.

Мати Анни Данильчук Олена Філічковська зазначила, як до пологів почувалася її дочка:

"У нас було все добре, вона до останнього ходила бадьора. Дитина ворушилася, я її ще гладила і цілувала. Вона останній раз 19 числа від мене пішла у пологовий. Вона хворіла, спочатку в неї була пневмонія. На роботу ходила до декрету, там протяги і захворіла. Після того була на лікарняному, а потім вийшла — і знову застудилася".

Зі слів братової Вікторії Єфімової, Анні робили кесарів розтин, після чого відкрилася кровотеча:

"З пологами пішло, щось не так. Вони мусили зробити кесарів розтин. Тоді подзвонили до Борійчук, це завідувачка. Вона приїхала і мені сказала це вже особисто: «Я приїхала, дитина вже була мертва, а в мами була кровотеча». Вона мусила мамі видалити матку. І тоді її ввели в штучний сон, щоб вона укріпилася. Тому що зробили поганий кесарів розтин. Як вони пояснили, вона не змогла сама народити й мусили це зробити. Чого одразу не можна було зробити, вона два тижні там лежала”.

Завідувачка акушерського відділення лікарні в Костополі Олена Борійчук коментувати ситуацію відмовилася. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання лікарями своїх службових обов’язків.

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