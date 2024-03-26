"Менше зернових культур". Якою цьогоріч буде посівна на Буковині

Цьогоріч площа посіву у Чернівецькій області буде більшою на 800 гектарів в порівнянні з минулим роком. Планують засіяти більше технічних культур: сої, ріпаку та соняшнику. А площу посіву зернових культур зменшать через високу затратність та низьку ціну на продукцію.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Богдан Бойчук.

Що зміниться цього року

За словами Бойчука, посівна кампанія розпочалася приблизно три тижні тому. Загалом посівна площа сільськогосподарських культур в області складає понад 310 тисяч гектарів.

Цьогоріч планують збільшити посів:

технічних культур на 2,1 тисячі гектарів,

кормових культур на 1,1 тисячі гектарів.

У порівнянні з минулим роком, на 2,2 тисячі гектарів зменшаться посівні площі зернових культур. За словами Бойчука, буковинським аграріям вирощувати зерно нерентабельно.

“Якщо до повномасштабного вторгнення цінова ситуація по зернових була більш сприятлива, рентабельність була на рівні 70-80%, то сьогодні по виробництву пшениці і ячменю аграрії виходять майже в нуль. Вони компенсують таку ситуацію, засіюючи більш рентабельними культурами, такими як соя, ріпак, соняшник", — каже Бойчук.

"Не змогли збільшити площу посіву овочевих культур через настачу чоловіків"

Крім занижених закупівельних цін на вирощену продукцію, аграрні підприємства стикаються з нестачею робочої сили.

“Ці питання є проблемними для всієї держави. Ми планували збільшити площу посіву овочевих культур, а виробництво таких культур трудомістке. На жаль, через нестачу робочої сили, особливо чоловіків, нам цього не вдалося", — каже Бойчук.

Які культури планують засіяти цього року

Станом на 26 березня засіяли майже три тисячі гектарів, з них — пшениця 800 гектарів, ячмінь 1600 гектарів, овес 300 гектарів.

Загалом цьогоріч планують засіяти:

зернові та зернобобові культури (пшениця, ячмінь, овес, жито, кукурудза, гречка, горох, квасоля) – 119,9 тисячі гектарів, це 98,2% до 2023 року;

(пшениця, ячмінь, овес, жито, кукурудза, гречка, горох, квасоля) – 119,9 тисячі гектарів, це 98,2% до 2023 року; технічні культури (соя, соняшник, ріпак, цукрові буряки) – 95,7 тисячі гектарів, це 102,2% до 2023 року;

(соя, соняшник, ріпак, цукрові буряки) – 95,7 тисячі гектарів, це 102,2% до 2023 року; овочеві культури – 49,0 тисячі гектарів, це 99,6% до 2023 року;

– 49,0 тисячі гектарів, це 99,6% до 2023 року; кормові культури (кукурудза, трави, коренеплоди) – 45,7 тисячі гектарів, це 102,5% до 2023 року.

Крім того, під урожай 2024 року в області посіяли 39,5 тисяч гектарів озимих зернових культур та 11,9 тисячі гектарів озимого ріпаку. Це на 2,4 тисячі гектарів менше, в порівнянні з минулим роком. Ярих сільгоспкультур у 2024 році всього планується посіяти площею 223,2 тисячі гектарів.

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