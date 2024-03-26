Військовослужбовець Роман Нагорнюк з Хмельницького отримав державну відзнаку

Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовця Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Романа Нагорнюка державною відзнакою. Йому вручили орден "За мужність" III ступеня.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла офіцер пресцентру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, майор Світлана Поемчук.

За її словами, майстер-сержант Роман Нагорнюк служив у лавах Прикордонних військ України з 1995 року. Звільнився з посади в запас Збройних сил України 2020 року.

Військовослужбовець Роман Нагорнюк отримав орден "За мужність" III ступеня, березень 2024. Світлана Поемчук

"За роки служби проявив себе патріотом держави, відданим українському народові та конституційному обов’язку", — зазначила Світлана Поемчук.

Офіцер пресцентру розповіла, Роман Нагорнюк з початку повномасштабного вторгнення добровільно призвався на військову службу.

"Перший бойовий досвід Роман Нагорнюк отримав під час оборони Києва та Київської області. Він брав участь в запеклих боях за село Мощун. Тоді майстер-сержант разом з побратимами завдали високих втрат елітним підрозділам російського десанту та морській піхоті противника", — пояснила Світлана Поемчук.

За її словами, у березні 2023 року під час виконання бойових завдань Роман Нагорнюк отримав травму. Наразі 49-річний військовослужбовець проходить службу у Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на посаді начальника групи технічного обслуговування.

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