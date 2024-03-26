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У Мукачівській громаді на Закарпатті завершуватимуть опалювальний сезон
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У Мукачівській громаді на Закарпатті завершуватимуть опалювальний сезон

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У Мукачівській громаді на Закарпатті завершуватимуть опалювальний сезон
Опалення. Фото: Getty Images

У Мукачівській громаді з 1 квітня 2024 року завершуватимуть опалювальний сезон.

Відповідне рішення ухвалили 26 березня на черговому засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

"Згідно з рішенням виконкому, опалювальний сезон для бюджетних підприємств, установ, організацій та населення Мукачівської громади закінчується 1 квітня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що керівникам закладів освіти та охорони здоров'я комунальної форми власності дозволено вмикати системи опалення, якщо протягом трьох днів поспіль середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме 8°C.

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