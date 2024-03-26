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У Дніпрі через аварійні роботи у кількох районах вимкнули водопостачання: адреси
ВодаРемонтРегіони

У Дніпрі через аварійні роботи у кількох районах вимкнули водопостачання: адреси

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кран, вода
кран з водою. Фото: УНІАН

У Дніпрі через проведення аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання жителям кількох вулиць.

Про це повідомляється у Telegram-каналі комунального підприємства "Дніпроводоканал".

Адреси, за якими немає води:

  • селище Одинківка;
  • вулиця Панікахи, будинки 117, 119, 121;
  • Запорізьке шосе, будинок 82;
  • вулиці Сонячна Набережна, будинки 36-62;
  • вулиця Балакліївська, будинки 2-8;
  • вулиця Любарського, будинки 85-107;
  • вулиця Володимира Івасюка, будинки 25, 29;
  • проспект Науки, будинки, 6, 8г, 27, 29, 31.

Відновити водопостачання обіцяють протягом дня.

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