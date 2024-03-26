У Дніпрі через аварійні роботи у кількох районах вимкнули водопостачання: адреси

У Дніпрі через проведення аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання жителям кількох вулиць.
Про це повідомляється у Telegram-каналі комунального підприємства "Дніпроводоканал".
Адреси, за якими немає води:
- селище Одинківка;
- вулиця Панікахи, будинки 117, 119, 121;
- Запорізьке шосе, будинок 82;
- вулиці Сонячна Набережна, будинки 36-62;
- вулиця Балакліївська, будинки 2-8;
- вулиця Любарського, будинки 85-107;
- вулиця Володимира Івасюка, будинки 25, 29;
- проспект Науки, будинки, 6, 8г, 27, 29, 31.
Відновити водопостачання обіцяють протягом дня.
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