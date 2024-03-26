На Одещині сталась пожежа, на місці виявили тіло жінки

У селі Нерубайське Одеського району загорівся двоповерховий будинок, на місці виявили тіло господарки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

Повідомлення про загоряння у житловому будинку надійшло до служби порятунку 26 березня о 01:44. На місці рятувальники встановили, що горить дах відкритим полум'ям. О 02:27 пожежу локалізували та о 02:40 — ліквідували, на загальній площі близько 70 метрів квадратних.

На місці виявили тіло господарки. Причина пожежі та збиток — встановлюються. Від ДСНС залучались шість одиниць техніки та 31 рятувальник, від місцевої пожежної команди села Нерубайське — одна одиниця техніки та дві людини.

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