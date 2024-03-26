Міська рада Кам'янки, що на Черкащині, погодила створення пам'ятки природи. Йдеться про територію, де росте ковила.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Київського еколого-культурного центру.

За інформацією пресслужби, міська рада підтримала пропозицію Центру про створення ботанічної пам'ятки природи "Ковила волосиста" на березі річки Тясмин.

Червонокнижна ковила на берегах Тясмину на Черкащині. Київський еколого-культурний центр

"Зробили це задля охорони залишку українського степу, де росте червонокнижна рослина — ковила волосиста. Сподіваємось, що протягом 2024 року це місце стане заповідним. Крім того, є задум зробити на берегах Тясмину екскурсійні маршрути для «зеленого туризму», під час якого фотографують рідкісні рослини", — повідомили в пресслужбі.

Червонокнижна ковила на берегах Тясмину на Черкащині. Київський еколого-культурний центр

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