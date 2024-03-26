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На Черкащині планують створити памʼятку природи та маршрути для "зеленого туризму"
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На Черкащині планують створити памʼятку природи та маршрути для "зеленого туризму"

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Ковила на березі Тясмину у Камʼянці на Черкащині
Ковила на березі Тясмину у Камʼянці. Київський еколого-культурний центр

Міська рада Кам'янки, що на Черкащині, погодила створення пам'ятки природи. Йдеться про територію, де росте ковила.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Київського еколого-культурного центру.

За інформацією пресслужби, міська рада підтримала пропозицію Центру про створення ботанічної пам'ятки природи "Ковила волосиста" на березі річки Тясмин.

На Черкащині планують створити памʼятку природи
Червонокнижна ковила на берегах Тясмину на Черкащині. Київський еколого-культурний центр

"Зробили це задля охорони залишку українського степу, де росте червонокнижна рослина — ковила волосиста. Сподіваємось, що протягом 2024 року це місце стане заповідним. Крім того, є задум зробити на берегах Тясмину екскурсійні маршрути для «зеленого туризму», під час якого фотографують рідкісні рослини", — повідомили в пресслужбі.

На Черкащині планують створити памʼятку природи
Червонокнижна ковила на берегах Тясмину на Черкащині. Київський еколого-культурний центр

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