У Чернігові призначили нового начальника КП "ЖЕК-13" та виконувачів обов'язків начальників міських управлінь капітального будівництва та житлово-комунального господарства.
Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако на загальноміській нараді у міськраді 26 березня.
Новий очільник УКБ — Анатолій Бойко
Так, заступником начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, який виконуватиме обов'язки начальника, призначили Анатолія Бойка.
Раніше він очолював Чернігівське обласне КП "Будова", понад 20 років працював інженером з технагляду, начальником відділу, заступником начальника управління, начальником управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше управління капітального будівництва Чернігівської міської ради очолював Вячеслав Почеп. В кінці листопада 2023 року йому повідомили про підозру за хабар у понад 142 тисяч гривень та відсторонили від займаної посади.
Новий очільник ЖКГ — Андрій Черненко
Заступником начальника управління ЖКГ Чернігівської міської ради, який виконуватиме обов'язки начальника, призначили Андрія Черненка.
Раніше він був заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка з питань діяльності виконавчих органів ради та заступником керівника департаменту метрології АТ "ОТКЕ".
Нагадаємо, раніше управління ЖКГ очолював Ярослав Куц. 14 лютого йому повідомили про підозру у службовій недбалості та відсторонили від займаної посади.
Новий очільник КП "ЖЕК-13" — Святослав Трохименко
На посаду начальника КП "ЖЕК-13" призначили Святослава Трохименка.
Він має понад 10 років стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства: очолював КП "АТП-2528", працював начальником автотранспортного цеху КП "Чернігівводоканал", заступником директора департаменту енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше комунальне підприємство "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради очолював Віталій Красовський.
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