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У Чернігові у міських управліннях капітального будівництва, ЖКГ й КП "ЖЕК-13" змінилися керівники
МІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Чернігові у міських управліннях капітального будівництва, ЖКГ й КП "ЖЕК-13" змінилися керівники

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Анатолій Бойко, Святослав Трохименко, Андрій Черненко
Анатолій Бойко, Святослав Трохименко, Андрій Черненко. ФОТО: Чернігівська міська рада

У Чернігові призначили нового начальника КП "ЖЕК-13" та виконувачів обов'язків начальників міських управлінь капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако на загальноміській нараді у міськраді 26 березня.

Новий очільник УКБ — Анатолій Бойко

Так, заступником начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, який виконуватиме обов'язки начальника, призначили Анатолія Бойка.

Очільник управління капітального будівництва Чернігова Анатолій Бойко
Анатолій Бойко. ФОТО: Чернігівська міська рада

Раніше він очолював Чернігівське обласне КП "Будова", понад 20 років працював інженером з технагляду, начальником відділу, заступником начальника управління, начальником управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше управління капітального будівництва Чернігівської міської ради очолював Вячеслав Почеп. В кінці листопада 2023 року йому повідомили про підозру за хабар у понад 142 тисяч гривень та відсторонили від займаної посади.

Новий очільник ЖКГ — Андрій Черненко

Заступником начальника управління ЖКГ Чернігівської міської ради, який виконуватиме обов'язки начальника, призначили Андрія Черненка.

Очільник управління ЖКГ Чернігова Андрій Черненко
Андрій Черненко. ФОТО: Чернігівська міська рада

Раніше він був заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка з питань діяльності виконавчих органів ради та заступником керівника департаменту метрології АТ "ОТКЕ".

Нагадаємо, раніше управління ЖКГ очолював Ярослав Куц. 14 лютого йому повідомили про підозру у службовій недбалості та відсторонили від займаної посади.

Новий очільник КП "ЖЕК-13" — Святослав Трохименко

На посаду начальника КП "ЖЕК-13" призначили Святослава Трохименка.

Очільник КП "ЖЕК-13" у Чернігові Святослав Трохименко
Святослав Трохименко. ФОТО: Чернігівська міська рада

Він має понад 10 років стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства: очолював КП "АТП-2528", працював начальником автотранспортного цеху КП "Чернігівводоканал", заступником директора департаменту енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше комунальне підприємство "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради очолював Віталій Красовський.

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